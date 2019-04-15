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اتحاد الصناعات يوقع مذكرتى تفاهم مع بيبسيكو والمجلس الثقافى البريطانى

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:55 ص
اتحاد الصناعات يوقع مذكرتى تفاهم مع بيبسيكو والمجلس الثقافى البريطانى محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات
كتب ـ إسلام سعيد
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أعلن السيد تركى مستشار اتحاد الصناعات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بيبسيكو مصر لتوفير فرص عمل للشباب فى المحافظات، كما سيتم توقيع مذكرة مماثلة مع المجلس الثقافى البريطانى متلعق بالاقتصاد المبدع والاجتماعي، وهو أحد أنواع الاقتصاد الجديدة.

 

وأضاف خلال النسخة الخامسة من مؤتمر المسئولية المجتمعية، والذى ينظمه اتحاد الصناعات، أن الدور الأول للمؤتمر شهد مشاركة 250 مشاركا وفى النسخة الحالية وصلنا إلى 1200 مشارك، مشيرا إلى أنه تم توجيه دعوات للجهات الأفريقية بالشراكة مع منظمة رجال الأعمال الدولية، بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

 

وتطرق مستشار اتحاد الصناعات، إلى أن هناك شراكة مع جامعة حلوان تم من خلالها تدريب 600 طالب، فى الوقت الذى يشارك فيه 50 أستاذا بالجامعة فى النسخة الحالية من المؤتمر، لافتاً إلى وجود شراكات مع منظمة الهجرة الدولية لتأهيل الشباب فى المناطق والمحافظات الأكثر احتياجا.


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