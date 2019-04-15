اتحاد الصناعات المصرية ينظم المؤتمر السنوى الخامس عن المسئولية المجتمعية

كتبت منى ضياء

ينظم اتحاد الصناعات المصرية، اليوم، الاثنين، المؤتمر السنوى الخامس للمسئولية المجتمعية، تحت عنوان "المسئولية المجتمعية والنهوض بالشراكات الإقليمية من أجل التنمية"، برعاية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بجانب المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات.

يشارك فى المؤتمر حوالى 2000 ممثل عن الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وجمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال وسيدات الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ورواد الأعمال والجمعيات الأهلية والجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية والسفارات والجهات المانحة.

ويناقش المؤتمر دور المسؤولية المجتمعية فى خلق شراكات وتعزيز فرص العمل، "بين دول البحر المتوسط وأفريقيا"، بجانب التعاون بين السياسات الحكومية ومبادرات القطاع الخاص واحتياجات منظمات المجتمع المدنى إلى شراكات إقليمية ومحلية ناجحة ومستدامة، والتأكيد قدرة المسؤولية المجتمعية للشركات في تعزيز التنمية المستدامة للجميع، وزيادة القدرة التنافسية الوطنية والإقليمية وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وأفريقيا تماشياً مع رؤية مصر 2030.