إصابة سائق فى مشاجرة للخلاف على إيجار محل بقليوب

القليوبية-نيفين طه

أصيب سائق برش خرطوش بأنحاء متفرقة بجسده، إثر مشاجرة مع نجل عمه، للخلاف على إيجار محل يستأجره المتهم، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب، إخطارا من مستشفى قليوب التخصصى، بوصول المدعو "محمد. ر. م" 44 سنة ،سائق ومقيم شارع جمال عبد الناصر منطى دائرة المركز، السابق اتهامه فى قضية مشاجرة مصاب برش خرطوش بالساق والقدم اليمنى، وتصرح له بالخروج عقب تلقي العلاج .

جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وبالانتقال وسؤال المصاب، اتهم نجل عمه المدعو"اشرف.ت.م" 52 سنة، صاحب محل أدوات منزلية ومقيم ذات العنوان، بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها، وذلك بسبب خلافات ماليه بينهما .

توصلت تحريات العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية، انه حدث مشادة كلامية بين المصاب والمتهم، بسبب خلافات مالية على القيمة الإيجارية للمحل ملك المصاب وأشقائه والمؤجر للمتهم، قام على أثرها المتهم بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته محدثا إصابة المجني عليه وفر هارباً.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن ( فرد خرطوش محلى الصنع )، تم التحفظ عليه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك، المحضر رقم 7085 جنح مركز قليوب لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.