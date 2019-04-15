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إحباط تهريب 23 مليون جنيه خارج البلاد لشراء شحنة مخدرات قبل رمضان

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:54 ص
إحباط تهريب 23 مليون جنيه خارج البلاد لشراء شحنة مخدرات قبل رمضان المتهمين والأموال المضبوطة
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن، فى إحباط محاولة تشكيل عصابى، لتهريب قرابة 23 مليون جنيه لخارج البلاد، لجلب شحنات من المواد المخدرة.
 
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تشكيلاً عصابياً تخصص فى جلب شحنات كبيرة لمخدر الحشيش من خارج البلاد إلى داخلها والإتجار بها، وتم رصد إثنين من عناصر التشكيل (يحملان جنسية إحدى الدول العربية – ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية ). 
 
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة، لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم ضبطهما فى كمين أعد خصيصاً لهذا الغرض، حال استقلالهما السيارة رقم (ج هـ ق 9471 ) أمام مسكنهما .
 
أسفرت عمليات تفتيش المتهمان والسيارة ومنزلهما عن ضبط  ( 22 مليون و250 ألف جنيه مصرى ، 25800 دولار أمريكى، 6400 دينار ليبى ) وطربة لمخدر الحشيش وزنت ( 100 جرام ) وإسورة ذهبية و ( 5 ) هواتف محمولة.
 
بمواجهة المتهمين، اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد عرضها على عملائهما كعينة للاتفاق على الشراء، والمبالغ المالية من حصيلة بيع المواد المخدرة، وأنهما فى طريقهما لتحويل تلك المبالغ خارج البلاد لجلب شحنات أخرى من تلك المواد، وكذا عقد الصفقات مع كبار مهربى المواد المخدرة، واستخدامهما للسيارة فى عملية النقل والترويج والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 

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