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إحالة سائق و4 مسئولين بوحدة قرية برطباط بمغاغة للنيابة للتسبب فى وفاة طفل

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:30 م
إحالة سائق و4 مسئولين بوحدة قرية برطباط بمغاغة للنيابة للتسبب فى وفاة طفل هيئة النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب: عبد الله محمود
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أمرت النيابة الإدارية بإحالة سائق بالوحدة المحلية لقرية برطباط التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، كما أمرت النيابة بمسائلة أربعة من المختصين بالوحدة المحلية لقرية برطباط تأديبيًا وهم كلٍ اثنين من فنيى تنظيم بالوحدة المحلية لقرية برطباط، ومسئول الإسكان بالوحدة المحلية لقرية برطباط، ومدير التنظيم بالوحدة المحلية لقرية برطباط، لاتهامهم بالإهمال الجسيم الذى ترتب عليه وفاة طفل أثر سقوطه فى خزان صرف صحى دون غطاء.

 

وباشرت نيابة مغاغة الإدارية تحقيقاتها فى القضية 309 لسنة 2018 بمعرفة محمود عبد الغنى وكيل النيابة بإشراف المستشار حمادة صايم – مدير النيابة بناء على الخبر المنشور بموقع التواصل الاجتماعى ((Facebook  والمتضمن سقوط طفل بالغ من العمر خمس سنوات بإحدى "البلاعات " بالوحدة المحلية لقرية برطباط والتى ترتب على أثرها وفاة الطفل المذكور.

 

واستمعت النيابة لوالد الطفل المتوفى والذى شهد بأن أولاده كانوا يلعبون فى الشارع وإنه سمع صوت صراخ أحد أطفاله يستغيث وعند نزوله وجد إنهما وقعا داخل خزان صرف صحى -بيارةـ فربع الابن الأول إذ إنه كان متعلقًا بسلك حديد خارج من -البيارة – أما الابن الثانى ذو الخمس سنوات فقد هوى داخلها وتم استخراجه بعد تجمع الأهالى جثة هامدة.

 

كما استمعت لعدد من الأهالى والذين قرروا مشاهدتهم للودر تابع للوحدة المحلية لقرية برطباط يسير بسرعة على -البيارة - محل الحادث وتم كسر الغطاء الخاص بها رغم التنبيه عليه من أحد الجيران بعدم السير عليها والابتعاد عنها إلا إنه مر عليها وكسرها على الرغم من إنه كان يمكنه تفاديها.

 

وقام فريق من التحقيقات برئاسة المستشار عبد الحليم حسن –نائب مدير النيابة وعضوية محمود عبد الغنى – وكيل النيابة بمعاينة البيارة، موقع الحادث برفقة مدير الإدارة الهندسية ومسئول متابعة مياه الشرب والصرف الصحى بالوحدة المحلية بمغاغة.

 

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بقيادة اللودر التابع للوحدة المحلية لقرية برطباط برعونة وعدم احتراز مما أدى لكسر غطاء خزان صرف صحى الكائن بشارع الشيخ أحمد بقرية برطباط مما ترتب عليه سقوط أحد الأطفال ووفاته على الفور فضلًا عن عدم إخطاره الوحدة المحلية بكسر الغطاء لكى يتم تدارك الأمر فى حينه.

 

كما كشفت التحقيقات عن تقاعس المختصين بالوحدة المحلية لقرية برطباط باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تدبير غطاء بديل لخزان الصرف محل الحادث أو إخطار هيئة الصرف لتدبير ذلك الغطاء حتى صب خرسانة اسمنتية لذلك الخزان وذلك بعد وقوع الحادث بأربعة أيام والإهمال فى الإشراف والمتابعة عليهم مما ترتب على ذلك ترك خزان الصرف دون غطاء وسقوط الطفل الضحية فيه حتى لقى حتفه.

 

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ فى حدود اختصاصه وبالعرض على المستشار ناصر إبراهيم – رئيس لجنة التأديب أمر بإحالة المتهم الأول للمحاكمة العاجلة، ومسائلة باقى المتهمين تأديبيًا.


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