أكاديمية البحث العلمى تناقش المناخ فى المقررات الدراسية.. صور

افتتح صباح اليوم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ندوة بعنوان" المناخ فى المقررات الدراسية: مصادر تعليمية للمعلمين" والتى نظمتها الأكاديمية ممثلة فى اللجنة الوطنية للعلوم البيولوجية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للعلوم البيولوجية ومشروع التعليم المُناخى التابع للمجلس الدولى للعلوم؛ بهدف مناقشة المناخ فى المقررات الدراسية وتوفير مصادر تعليمية للمعلمين لإدماجها فى المناهج الدراسية داخل الجامعات المصرية.

وتناولت الندوة التدريب على استخدام مصادر التعليم الرقمى والتى تَدمج موضوعات تغير المناخ داخل موضوعات العلوم، والرياضة، وكذلك العلوم الاجتماعية، وأن هذا النهج التربوى مطلوب وضرورى وسوف يساعد فى فهم التغيرات المناخية لدى الطلاب وداخل الفصل الدراسى مع تعزيز فهمهم لهذا الموضوع المعقد.

وفى كلمته أثنى الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية على جهود الحكومة المصرية فى التعامل مع مشكلة التغيرات المناخية، مضيفًا أن هذا ليس كلامًا مرسلًا وإنما واقع مُلاحظة فى محطة توليد الطاقة الكهربية من الخلايا الفوتوفولطية فى بنبان بأسوان، وهى الأكبر من نوعها فى العالم، وإن تركيز الحكومة المصرية على توليد طاقة نظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية لنموذج يدعو للفخر عندما يتحدث العالم عن الجهود الجارية لمجابهه التغيرات المناخية.

وفى ختام كلمته دعى صقر الحضور من مصر والاتحاد الدولى للعلوم البيولوجيه إلى إسماع العالم صوت العلم وتسليط الضوء على جهود الدول التى تسعى للحفاظ على البيئة وصون الطبيعة رغم الكلفة الاقتصادية العالية فى حين أن الدول الصناعية الكبرى والموقعة على اتفاقية باريس للمناخ لم تُنفذ سياسات ملموسة فى هذا الصدد بل هناك بعض الدول تقدمت بمذكرات للانسحاب من الاتفاقية.

وأضاف الدكتور سامح سرور، المشرف على قطاع العلاقات الثقافية بالأكاديمية، أن هذه الورشة تأتى فى إطار تعزيز تعاون الأكاديمية مع المنظمات الدولية مثل المجلس الدولى للعلوم والاتحاد الدولى للعلوم البيولوجية.

ومن الجدير بالذكر أن هناك حوالى مائة مشارك فى ورشة العمل من مختلف الجامعات المصرية وكذلك ممثلين لجامعة الطفل.