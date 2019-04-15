video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 07:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أبو هشيمة: كريستيانو رونالدو صديقى لكن محمد صلاح أهم عندى 100 مرة.. فيديو

الإثنين، 15 أبريل 2019 06:56 م
أبو هشيمة: كريستيانو رونالدو صديقى لكن محمد صلاح أهم عندى 100 مرة.. فيديو أبو هشيمة فى ندوة جامعة عين شمس
كتب سيد الخلفاوى - تصوير كريم عبد العزيز
إضافة تعليق
 
كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عن علاقته باللاعب المصري العالمى محمد صلاح قائلا، إنه دائما وأبدا يشجع محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، مشيرا إلى أنه يتواصل باستمرار مع صلاح، وهنأه بالهدف الرائع الذى أحرزه أمس.
 
أبو هشيمة فى ندوة جامعة عين شمس (1)
 
وأضاف أبو هشيمة خلال ندوة بكلية تجارة عين شمس اليوم، قائلا: "أنا قلبا وقالبا مع محمد صلاح ودائما أشجعه، بعتله أمس تهنئة بالهدف الرائع اللى جابه، وقالى إن شاء الله نعدى الماتش الجاى واحتمال أقابل صاحبك، يقصد كريستيانو، وأنا قلتله احتمال تقابل ميسى".
 
أبو هشيمة فى ندوة جامعة عين شمس (2)
 
وقال أبو هشيمة، إنه تربطه علاقة صداقة مع كريستيانو رونالدو ولكن "صلاح" أهم عنده 100 مرة من أى حد، قائلا: "كريستيانو تربطنى به علاقة صداقة ولكن صلاح أهم عندى 100 مرة، وأنا محليا أشجع الأهلى، وأشجع ليفربول عشان محمد صلاح، وكل المصريين كذلك".
 

أبو هشيمة فى ندوة جامعة عين شمس (3)
 

أبو هشيمة فى ندوة جامعة عين شمس (4)
 

أبو هشيمة فى ندوة جامعة عين شمس (5)
 

أبو هشيمة فى ندوة جامعة عين شمس (6)
 

أبو هشيمة فى ندوة جامعة عين شمس (7)
 
 

إضافة تعليق

احمد ابو هشيمة

ابو هشيمة

ابوهشيمة

محمد صلاح

رونالدو

كريستيانو رونالدو

ميسي




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة