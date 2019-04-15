أبو هشيمة: كريستيانو رونالدو صديقى لكن محمد صلاح أهم عندى 100 مرة.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى - تصوير كريم عبد العزيز

كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عن علاقته باللاعب المصري العالمى محمد صلاح قائلا، إنه دائما وأبدا يشجع محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، مشيرا إلى أنه يتواصل باستمرار مع صلاح، وهنأه بالهدف الرائع الذى أحرزه أمس.

وأضاف أبو هشيمة خلال ندوة بكلية تجارة عين شمس اليوم، قائلا: "أنا قلبا وقالبا مع محمد صلاح ودائما أشجعه، بعتله أمس تهنئة بالهدف الرائع اللى جابه، وقالى إن شاء الله نعدى الماتش الجاى واحتمال أقابل صاحبك، يقصد كريستيانو، وأنا قلتله احتمال تقابل ميسى".

وقال أبو هشيمة، إنه تربطه علاقة صداقة مع كريستيانو رونالدو ولكن "صلاح" أهم عنده 100 مرة من أى حد، قائلا: "كريستيانو تربطنى به علاقة صداقة ولكن صلاح أهم عندى 100 مرة، وأنا محليا أشجع الأهلى، وأشجع ليفربول عشان محمد صلاح، وكل المصريين كذلك".