video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 10:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

17.6 % انخفاض فى أعداد وفيات حوادث السيارات عام 2018

الأحد، 14 أبريل 2019 10:28 ص
17.6 % انخفاض فى أعداد وفيات حوادث السيارات عام 2018 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت هبة حسام
إضافة تعليق

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد الموافق 14  /  4  / 2019 النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات عام 2018 وكان من أهم مؤشراتها ما يلى:

حوادث السيارات:

انخفض إجمالى عدد حوادث السيارات على الطرق خلال عام 2018 حيث بلغ 8480 حادثة مقابل 11098 حادثة عام 2017 بنسبة انخفاض  قدرها 23.6 %، نتج عن هذه الحوادث 3087 متوفيا، 11803 مصابين، 13441 مركبة تالفة ويرجع السبب فى ذلك إلى اهتمام الدولة بشبكة الطرق والعمل على تحقيق استراتيجية أهداف التنمية المستدامة.

 

السبب الرئيسى للحوادث كان العنصر البشرى حيث بلغت نسبته 76.8% ، يليه عيوب فى المركبه (الحالة الفنية للسيارة) بنسبة 15.7 %، وأقلهم العنصر البيئى ( حالة الطريق ) بنسبة 2.7% من إجمالى أسباب الحوادث عام 2018 .

 

انخفض عدد المتوفين من الحوادث إلى 3087 متوفيا عام 2018 مقابل 3747 متوفيا عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 17.6% كما انخفض عدد المصابين الى 11803 مصابين عام 2018 مقابل 13998 مصابا عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 15.7%.

 

انخفض معـدل قسوة الحوادث على مستوى المحافظات والطرق السريعة ( متوفى لكل 100 مصاب) إلى 26.2 متوفى عام 2018 بينما كان 26.8 متوفى عام 2017 بينما ارتفع معدل الخطورة إلى 1.8 متوفى أو مصاب / حادثة عام 2018 مقابل 1.6 عام 2017.

 

انخفض معدل الحوادث ( حادثة لكل يوم) إلى 23.2 حادثة عام 2018 مقابل 30.4 حادثة عام 2017، وبلغ معدل الحوادث منسوبا لأطوال الطرق على مستوى المحافظات والطرق السريعة  4.7 حادثة / 100 كم  عام 2018 مقابل 6.3 حادثة /100 كم عام 2017.

 

حوادث القطارات :

ارتفع عـدد حوادث القطارات إلى 2044 حادثة عام 2018 مقابل 1793 حادثة عام 2017 بنسبة 14.0%.

 

- بلغ أكبر عدد حـوادث للقطارات فى الوجه البحرى ( الدلتا)  1364 حادثة  بنسبة 66.7 % وأقل عدد فى المنطقة المركزية  222 حادثة بنسبة 10.9% من إجمالى الحوادث على مستوى المناطق عام 2018.

 

- ارتفع  عدد الوفيات إلى 48 متوفيا عام 2018 مقابل 29 متوفيا عام 2017 بنسبة ارتفاع  65.5%،  كما ارتفـــع عـدد المصابين إلى 140 مصابا عام 2018 مقابل 61 مصابا عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 129.5%.

 

- أكبر حالات حوادث القطارات هى اصطدام المركبات ببوابة المنافذ ( المزلقانات ) حيث بلغت 1696 حالة بنسبة 83.0% من إجمالى حالات حوادث القطارات عام 2018.

- بلغ معدل حوادث القطارات بالنسبة للسكان 0.2 حادثة / 10000 نسمة بينما بلغ المعدل بالنسبة لعدد الركاب 7.9 حادثة / مليون راكب عام 2018.

 

انخفض معدل قسوة حوادث القطارات ( متوفى/ 100مصاب ) إلى34.3 متوفى عام 2018.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإحصاء: 29.7% انخفاضا بقيمة العجز فى الميزان التجارى يناير 2019

المركزى للاحصاء

الاحصاء

حوادث

حوادث السيارات

وفيات

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة