17.6 % انخفاض فى أعداد وفيات حوادث السيارات عام 2018

كتبت هبة حسام

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد الموافق 14 / 4 / 2019 النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات عام 2018 وكان من أهم مؤشراتها ما يلى:

حوادث السيارات:

انخفض إجمالى عدد حوادث السيارات على الطرق خلال عام 2018 حيث بلغ 8480 حادثة مقابل 11098 حادثة عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 23.6 %، نتج عن هذه الحوادث 3087 متوفيا، 11803 مصابين، 13441 مركبة تالفة ويرجع السبب فى ذلك إلى اهتمام الدولة بشبكة الطرق والعمل على تحقيق استراتيجية أهداف التنمية المستدامة.

السبب الرئيسى للحوادث كان العنصر البشرى حيث بلغت نسبته 76.8% ، يليه عيوب فى المركبه (الحالة الفنية للسيارة) بنسبة 15.7 %، وأقلهم العنصر البيئى ( حالة الطريق ) بنسبة 2.7% من إجمالى أسباب الحوادث عام 2018 .

انخفض عدد المتوفين من الحوادث إلى 3087 متوفيا عام 2018 مقابل 3747 متوفيا عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 17.6% كما انخفض عدد المصابين الى 11803 مصابين عام 2018 مقابل 13998 مصابا عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 15.7%.

انخفض معـدل قسوة الحوادث على مستوى المحافظات والطرق السريعة ( متوفى لكل 100 مصاب) إلى 26.2 متوفى عام 2018 بينما كان 26.8 متوفى عام 2017 بينما ارتفع معدل الخطورة إلى 1.8 متوفى أو مصاب / حادثة عام 2018 مقابل 1.6 عام 2017.

انخفض معدل الحوادث ( حادثة لكل يوم) إلى 23.2 حادثة عام 2018 مقابل 30.4 حادثة عام 2017، وبلغ معدل الحوادث منسوبا لأطوال الطرق على مستوى المحافظات والطرق السريعة 4.7 حادثة / 100 كم عام 2018 مقابل 6.3 حادثة /100 كم عام 2017.

حوادث القطارات :

ارتفع عـدد حوادث القطارات إلى 2044 حادثة عام 2018 مقابل 1793 حادثة عام 2017 بنسبة 14.0%.

- بلغ أكبر عدد حـوادث للقطارات فى الوجه البحرى ( الدلتا) 1364 حادثة بنسبة 66.7 % وأقل عدد فى المنطقة المركزية 222 حادثة بنسبة 10.9% من إجمالى الحوادث على مستوى المناطق عام 2018.

- ارتفع عدد الوفيات إلى 48 متوفيا عام 2018 مقابل 29 متوفيا عام 2017 بنسبة ارتفاع 65.5%، كما ارتفـــع عـدد المصابين إلى 140 مصابا عام 2018 مقابل 61 مصابا عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 129.5%.

- أكبر حالات حوادث القطارات هى اصطدام المركبات ببوابة المنافذ ( المزلقانات ) حيث بلغت 1696 حالة بنسبة 83.0% من إجمالى حالات حوادث القطارات عام 2018.

- بلغ معدل حوادث القطارات بالنسبة للسكان 0.2 حادثة / 10000 نسمة بينما بلغ المعدل بالنسبة لعدد الركاب 7.9 حادثة / مليون راكب عام 2018.

انخفض معدل قسوة حوادث القطارات ( متوفى/ 100مصاب ) إلى34.3 متوفى عام 2018.