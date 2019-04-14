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‏صور ..محافظ المنوفية يترأس إجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بشبين الكوم

الأحد، 14 أبريل 2019 05:53 م
‏صور ..محافظ المنوفية يترأس إجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بشبين الكوم
المنوفية- محمد فتحى
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ترأس اليوم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية إجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم ، بحضور عصام عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمستثمرين ، بدأ الإجتماع بالتصديق علي محضر الجلسة السابقة رقم (24) المنعقدة بتاريخ 9ديسمبر 2018 .
 
حيث وافق محافظ المنوفية علي طلب أحد المستثمرين لإقامة مشروع "المنوفية ستايل" لصناعة الملابس الجاهزة بجميع أنواعها بالمنطقة الحرة على مساحة 1242م2 برأس مال مليون دولار ، ويستوعب المشروع من 300 إلى 350 عامل لمدة ترخيص 10 سنوات ، كما وافق المحافظ على مد فترة البرنامج الزمنى لمنشأة أدخنة الصعيدى لمدة 6 شهور لإستكمال خطوط الإنتاج والتشغيل  .
وعقب الاجتماع قام المحافظ  بجولة تفقدية بالمنطقة تفقد خلالها عدد من المصانع ، و أكد محافظ المنوفية ، علي ضرورة فتح مجالات جديدة لجذب الإستثمار وتشجيع المستثمرين الجادين مما يعمل على توفير فرص عمل للشباب وزيادة الدخل القومى  موجها مجلس إدارة المنطقة بالتنسيق مع المستثمرين لرفع كفاءة شارع محطة عاطف السادات وتجميله نظرا لأهميته وحيويته بالمنطقة .
 
 
 
اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية (1)
 
 
 
 
اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية (4)
 
اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية (5)
 
اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية (6)
 
اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية (7)
 
اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية (8)
 
اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية (9)
 
اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية (10)
 
 
 

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