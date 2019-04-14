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وزير خارجية بولندا: مصر تلعب دورا بارزا فى إرساء الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط

الأحد، 14 أبريل 2019 02:09 م
وزير خارجية بولندا: مصر تلعب دورا بارزا فى إرساء الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط سامح شكري و وخارجية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش
كتب أحمد جمعة، سمير حسنى، إبراهيم حسان
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أعرب وزير خارجية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش عن رغبة بلاده فى تعزيز التعاون مع مصر، مؤكدا أن عددا من الاتفاقيات المشتركة سيتم توقيعها خلال العام الجارى مع مصر، مشيرا لزيادة عدد السائحين البولنديين الذين يزورون مصر.
 
وأكد وزير خارجية بولندا فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره المصرى سامح شكرى، الأحد، أن بلاده تقدر دور مصر وموقفها الداعم للأمن وبصفة خاصة فى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
 
وأشار إلى أن هناك اجتماعات ستعقد بين وفدى البلدين خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدا أن مصر دولة فاعلة جدا فى المنطقة وتعمل على إرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة، موضحا أن بلاده تعمل على حل مشكلة الهجرة غير الشرعية.
 
وأعرب وزير خارجية بولندا عن تقدير بلاده لدور مصر فى مكافحة التطرف والتشدد الدينى، مشيرا إلى رغبة بلاده لحل الأزمات التى تعصف بالمنطقة وخاصة القضية الفلسطينية حيث تدعم بلاده التسوية السلمية للأزمة، مؤكدا أن بلاده تأمل فى تحقيق الأمن والسلام قريبا فى منطقة الشرق الأوسط.

وتوقع وزير الخارجية البولندى زيادة تدفقات الوفود السياحية إلى القاهرة، متابعاً:" عدد التدفقات السياحية البولندية يزداد مقارنة بالعام الماضى، ونتوقع وصول مزيد من السائحين البولندين إلى مصر".

 
 
 

 


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