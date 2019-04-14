وزير الرى: الوضع فى المنطقة العربية سيختلف فيما يخص إدارة المياه

أعلن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، عن إطلاق اسبوع القاهرة الثانى للمياه نيابة على الحكومة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الفترة من 21 - 24 أكتوبر المقبل، تحت عنوان الاستجابة لندرة المياه.

وقال عبدالعاطى، إن مصر لطالما كانت قبلة العلم والحداثة، مؤكدا على ضرورة التركيز على ادارة افضل للمياه، لافتا إلى أن المنطقة العربية تواجه تغيرات كثيرة والوضع سيختلف فيما يخص المياه، مؤكدًا أن المستقبل يتطلب آليات وأخلاقيات جديرة لحماية موارد المياه.