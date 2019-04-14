وزير الخارجية الأمريكى يشيد باستقبال بيرو للنازحين الفنزويليين

ليما (أ ش أ)

أشاد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو باستقبال بيرو لمئات الآلاف من النازحين الفنزويليين الذين فروا من الأزمة فى بلادهم.

وقال بومبيو ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد "هدفنا هو السماح للناس بالبقاء فى بلدانهم، هذه رغبة الرئيس دونالد ترامب، ونريد خلق الظروف لذلك ليبقوا فى بلدانهم.

وثمن وزير الخارجية الأمريكى ـ الذى يزور بيرو حاليا فى إطار جولته بعدد من دول أمريكا اللاتينية ـ الجهود التى يبذلها رئيس بيرو مارتن فيزكارا؛ لمكافحة الفساد فى بلاده.

وأجرى بومبيو مباحثات مع رئيس بيرو مارتن فيزكارا ووزير خارجيته نستور بوبولوزيو؛ وذلك فى إطار جولته بأمريكا اللاتينية التى تهدف إلى استمرار الضغط على النظام الحاكم فى فنزويلا.

ومن المقرر أن يزور بومبيو فى وقت لاحق مدينة كوكوتا الكولومبية على الحدود مع فنزويلا، حيث سيلتقى لاجئين فنزويليين هناك.