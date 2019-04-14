وزير الأوقاف يلغى تصريح خطابة أستاذ الأزهر صاحب واقعة قلع البنطلون

كتب إسماعيل رفعت



قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إلغاء تصريح الخطابة الخاص بالدكتور إمام رمضان إمام أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر ، ومنعه من صعود المنبر ومن أداء الدروس بأي من المساجد ، لما بدر عنه من مخالفات تتنافى مع القيم التي ينبغي أن يتحلى بها كل إنسان ، فضلاً عن المنتسبين إلى العمل الدعوي، مع الإشادة بما قامت جامعة الأزهر الشريف تجاهه.



وقال بيان للوزارة إن ذلك جاء بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف المنوفية والمعتمدة من رئيس القطاع الديني بالوزارة.



يذكر أن جامعة الأزهر قامت بفصل أستاذ الأزهر الذى أجبر طلاب على خلع ملابسهم نظرا لرسوبهم فى بعض المواد.









