video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 09:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يلغى تصريح خطابة أستاذ الأزهر صاحب واقعة قلع البنطلون

الأحد، 14 أبريل 2019 08:56 م
وزير الأوقاف يلغى تصريح خطابة أستاذ الأزهر صاحب واقعة قلع البنطلون وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق


قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إلغاء تصريح الخطابة الخاص بالدكتور إمام رمضان إمام أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر ، ومنعه من صعود المنبر ومن أداء الدروس بأي من المساجد ، لما بدر عنه من مخالفات تتنافى مع القيم التي ينبغي أن يتحلى بها كل إنسان ، فضلاً عن المنتسبين إلى العمل الدعوي، مع الإشادة بما قامت جامعة الأزهر الشريف تجاهه.

وقال بيان للوزارة إن ذلك جاء بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف المنوفية والمعتمدة من رئيس القطاع الديني بالوزارة.

يذكر أن جامعة الأزهر قامت بفصل أستاذ الأزهر الذى أجبر طلاب على خلع ملابسهم نظرا لرسوبهم فى بعض المواد.




 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة الأزهر تسدل الستار على واقعة "قلع البنطلونات".. فصل الأستاذ الجامعى والطلاب المشاركين فى الواقعة.. وإقالة عميد ووكيل كلية التربية.. والدكتور يزعم: "بحارب الإلحاد واسمى بقى على كل لسان سلبا وإيجابا"

الاوقاف

أوقاف المنوفية

القطاع الديني




لا تفوتك
صور.. النص الكامل لمقترح التعديلات الدستورية قبل تصويت البرلمان عليها

صور.. النص الكامل لمقترح التعديلات الدستورية قبل تصويت البرلمان عليها

السيسى يؤكد لـ"حفتر" دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب لتحقيق أمن واستقرار ليبيا

السيسى يؤكد لـ"حفتر" دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب لتحقيق أمن واستقرار ليبيا

كما انفرد اليوم السابع.. تقرير تشريعية النواب حول التعديلات الدستورية يشمل تطبيق الأثر الفورى على مدة الرئاسة الحالية بالمادة 140..التعديل يزيد سنتين إضافيتين للمدة الحالية وجواز إعادة انتخاب الرئيس لفترة تالية

كما انفرد اليوم السابع.. تقرير تشريعية النواب حول التعديلات الدستورية يشمل تطبيق الأثر الفورى على مدة الرئاسة الحالية بالمادة 140..التعديل يزيد سنتين إضافيتين للمدة الحالية وجواز إعادة انتخاب الرئيس لفترة تالية

صور.. الأسواق تحت مجهر شرطة التموين قبل شم النسيم وشهر رمضان الكريم.. ضبط 31 طن فسيخ فاسد فى حملات على المحلات.. و22 طن تمور منتهية الصلاحية بالجيزة.. والتجار أعدوا المضبوطات لطرحها فى عيد الربيع والشهر المعظم

صور.. الأسواق تحت مجهر شرطة التموين قبل شم النسيم وشهر رمضان الكريم.. ضبط 31 طن فسيخ فاسد فى حملات على المحلات.. و22 طن تمور منتهية الصلاحية بالجيزة.. والتجار أعدوا المضبوطات لطرحها فى عيد الربيع والشهر المعظم

تعرف على سر احتفال صلاح بعد هدفه فى تشيلسى "فيديو"

تعرف على سر احتفال صلاح بعد هدفه فى تشيلسى "فيديو"

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة