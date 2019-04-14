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نقابة المهندسين تدرس التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

الأحد، 14 أبريل 2019 07:37 م
نقابة المهندسين تدرس التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كتبت آية دعبس
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التقى المهندس مصطفى مجاهد، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنقابة المهندسين المصرية، الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز التعاون بين نقابة المهندسين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لخدمة شباب المهندسين، وإقامة مشروعات تكون نواة للاقتصاد المصرى.

 

وتناول اللقاء خطوات أولية لعمل بروتوكول تعاون بين النقابة والجهاز، وتم الاتفاق على عقد مؤتمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم الإعلان فيه عن عقد دورات تدريبية مجانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى النقابات الفرعية للمهندسين، فى كل أنحاء الجمهورية، وتعريف شباب المهندسين سبل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

 

من ناحيته، قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن ذلك يأتى انطلاقا من حرص نقابة المهندسين المصرية، على دعم شباب المهندسين المصريين للقيام بالمشاريع الصغيرة، من خلال لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


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