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نتنياهو يرأس أول اجتماع للحكومة الإسرائيلية بعد فوزه فى الانتخابات

الأحد، 14 أبريل 2019 04:11 م
نتنياهو يرأس أول اجتماع للحكومة الإسرائيلية بعد فوزه فى الانتخابات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
رويترز
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رأس رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أول اجتماع لمجلس وزرائه منذ الانتخابات العامة التى جرت فى 9 أبريل الجارى.

ومن المتوقع أن تشهد فترة تولى نتنياهو، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلى يتولى منصبه لخامس فترة على التوالى، مزاعم فساد وتدقيقا على وعوده الانتخابية وإعلانا لخطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن السلام فى الشرق الأوسط.

وخلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء اليوم، بدا نتنياهو هادئا ووجه الشكر إلى الوزراء على عملهم الدؤوب على مدى الأعوام الأربعة الماضية.

وأشار نتنياهو خلال الاجتماع إلى بيان شركة الفضاء التي نظمت الرحلة الإسرائيلية الأولى للقمر التي باءت بالفشل، قائلا إن إسرائيل ستشارك في مساعي إطلاق مهمة ثانية بأموال من مانحين أفراد ومن الجمهور.

كما هنأ نتنياهو الرئيس الأمريكي على رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة طلبا للتحقيق مع قوات أمريكية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.


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