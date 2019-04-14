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تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية...

مهاب مميش : بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمجمع البتروكيماويات بالسخنة

الأحد، 14 أبريل 2019 04:07 م
مهاب مميش : بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمجمع البتروكيماويات بالسخنة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
كتبت- هبة حسام
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- 11 مليار دولار استثمارات المجمع وتوفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل

 

أعلن الفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس ، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة خلال اجتماعه ،  اليوم الأحد ، مع المهندس أسامة كمال وباسل الباز، رئيس مجلس إدارة شركة التحرير للبتروكيماويات البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية وتوصيل المرافق الخاصة بمراحل تنفيذ المشروع على أرض الواقع بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة والذي يعد أكبر مشروع لصناعة البتروكيماويات في الشرق الأوسط  بتكلفة استثمارية 10.8 مليار دولار .

وقال مميش ، فى بيان له اليوم الأحد، إن هذا المشروع الضخم يعد نقلة نوعية في تاريخ المنطقة باعتباره مشروع حيوي يعتمد عليه في كثير من الصناعات في مصر ،وهناك اهتمام كبير ومتابعة من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المشروع، وخلال الفترة القادمة سيتم تقديم كل الدعم والمساندة لهذا المشروع والقائمين عليه باعتباره أحد أعمدة الصناعات في المنطقة الاقتصادية .

 

كما نوه الفريق مهاب مميش ، عن رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر لرئيس الجمهورية عن آخر المستجدات بالقطاعين الشمالي والجنوبي للمنطقة وكذلك تقرير للمتابعة الشهرية يرفع لرئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين بعد مرور ثلاث سنوات من استلامهم للأراضي وعدم تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها مع الهيئة الاقتصادية.

 

وقال الفريق مميش، إن الهيئة الاقتصادية قامت بتسليم أرض المشروع للشركة في أوائل مارس الماضي للبدء في توصيل المرافق وتجهيز الإنشاءات الخاصة بالمشروع على مساحة 5.2 مليون م2، والذي يتكون من وحدة تكسير النافتا على الطراز العالمي بطاقة سنوية 3,5 مليون طن حيث يتم من ناتج عملية التكسير إنتاج منتجات متنوعة من البتروكيماويات للاستهلاك المحلي والتصدير بطاقة سنوية 1,3 مليون طن بولي أثيلين، 662 ألف طن بروبلين، 414 ألف طن بنزين ،214 ألف طن بوتادين ، حضر الاجتماع اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية وكبار مسؤولي المنطقة الاقتصادية وشركة كاربون القابضة.

يذكر أن اجمالى إجمالي الاستثمارات المتوقعة للمشروع: 10.9 مليار دولار أمريكي ، و المدة الزمنية المتوقعة للانتهاء من المشروع: خمس سنوات ، وفرص العمل المباشرة المتوقعة في المشروع: 3,000 فرصة عمل ، و فرص العمل المؤقتة المتوقع تشغيلها في المشروع: 23,000 فرصة عمل.

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