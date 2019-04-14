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منافسة قوية بين مرشحي صيادلة كفر الشيخ.. ومن أبرز المرشحين محمد سعد الدين

الأحد، 14 أبريل 2019 12:27 ص
منافسة قوية بين مرشحي صيادلة كفر الشيخ.. ومن أبرز المرشحين محمد سعد الدين الدكتور محمد سعد الدين مرشح فوق السن لمجلس النقابة الفرعية للصيادلة بكفر الشيخ
كتب أحمد عرفة
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تنطلق يوم الثلاثاء المقبل انتخابات النقابة الفرعية للصيادلة بكفر الشيخ وسط منافسة قوية بين المرشحين وعدد من القوائم الانتخابية تصل الى 3 قوائم انتخابية.
 
وقال الدكتور محمد سعد الدين المرشح لمقعد فوق السن بمجلس النقابة الفرعية للصيادلة بكفر الشيخ إنه اتخذ قرار الترشح إنطلاقا من أن نقابة الصيادلة تمر بظرف زمنى مختلف تحتاج فيه لكل صوت شبابى يدافع عن قضاياها ويخدم أعضائها ويوصل مشاكلها لكل مسئول بهدف إيجاد حلول عملية تعود بالنفع على الجميع.
 
وأكد الدكتور محمد سعد الدين أنه يرفع شعار العمل النقابى فقط ، مؤكدا أنه لا يجوز الخلط بأى حال بين الأحوال ببين العمل النقابى والسياسى ، فالنقابة هى بيت لأعضائها وكل الأنشطة التى تجرى فيها لابد أن تكون أنشطة نقابية فقط تخدم أبنائها وأعضائها فى المقام الأول .
 
وأشار الدكتور محمد سعد الدين إلى أنه لديه خطة طموحه لعدد من المشاريع الخدمية الهامة التى تصب فى صالح كل أعضاء النقابة العامة للصيادلة بكفر الشيخ وتربطهم بالنقابة العامة بالقاهرة وتزيد من الفوائد التى تعود عليهم ، منها تشجيع عمليات تطوير الصيدليات وتحديث طريقة العمل بها تكنولوجيا بما يحافظ على نمو استثمارات الصيادلة مع تنظيم برامج تدريب مهنية متخصصة لمواكبة مبادئ الإدارة الحديثة والتنسيق لتوفير فرص عمل.
 
وشدد الدكتور محمد سعد الدين إلى انه يؤمن كل الإيمان بالتواصل مع كافة المؤسسات والجهات الحكومية بالدولة لأن التواصل يفيد فى الوصول لحلول عملية اذا ما وقعت اى مشكلة لأى عضو بنقابة الصيادلة ، مؤكدا أن فتح جسور التواصل مع كافة المؤسسات سيعيد الحياة من جيد لنقابة الصيادلة ويعيد لها مكانتها ويعلى من شأنها فى الفترة المقبلة.
 
ويخوض الدكتور محمد سعد الدين انتخابات النقابة الفرعية لنقابة الصيادلة على مقعد فوق السن ضمن قائمة انتخابية تسمى " the team " ، وتضم المرشحين محمد كمال وأحمد يوسف وعمرو مرتضى وأحمد بدر ودعاء الزاهى وشيماء عكاشة ، وترفع القائمة الانتخابية شعار " هنجيبك للنقابة " 
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القائمة التى تخوض انتخابات مجلس النقابة الفرعية لصيادلة كفر الشيخ
 
وتجرى الانتخابات يوم الثلاثاء المقبل ويعد الدكتور محمد سعد الدين واحد من جيل الوسط بنقابة الصيادلة الفرعية بكفرالشيخ ، وهو مؤسس الجمعية العلمية الصيدلية ورئيس اللجنة النقابية بمركز قلين لمدة 4 سنوات ومدير مستشفى الجمعية الشرعية .
 
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الدكتور محمد سعد الدين مرشح فوق السن لمجلس النقابة الفرعية للصيادلة بكفر الشيخ
 

 


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