مقتل وإصابة 3 أطفال إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين بحلب

دمشق (أ ش أ)

قُتل طفل وأصيب اثنان آخران بجروح، اليوم الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات المجموعات الإرهابية فى حى السكرى بمدينة حلب.

وذكر مصدر فى قيادة شرطة حلب- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية - أن عبوة ناسفة من مخلفات المجموعات الإرهابية انفجرت اليوم فى حى السكرى بمدينة حلب، ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح، وتم نقل الطفلين إلى مستشفى الجامعة لتلقى الإسعافات اللازمة.

وكان طفلان قد قتلا وأصيب 5 آخرون، أمس الأول، جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين فى الحى الثالث فى الحمدانية بمدينة حلب.

يذكر أن التنظيمات الإرهابية عمدت قبل اندحارها إلى تفخيخ المنازل وزراعة العبوات الناسفة والألغام فى الأراضى الزراعية والقرى والبلدات؛ وذلك إمعاناً منها فى جرائمها ضد السوريين وبهدف دب الذعر والخوف فى نفوس الأهالى، ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية فى المناطق، التى حررها الجيش السورى من الإرهاب.