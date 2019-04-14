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مقتل نائب زعيم "داعش" فى غارة جوية بالصومال

الأحد، 14 أبريل 2019 11:30 م
مقتل نائب زعيم "داعش" فى غارة جوية بالصومال غارة جوية _ صورة أرشيفية
مقديشيو /أ ش أ/
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أعلن مسئول أمنى صومالى، مقتل نائب زعيم تنظيم "داعش" الإرهابى وعنصر متشدد، بغارة جوية فى منطقة بلاد بنط الصومالية، شبه المستقلة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الليلة الأحد، عن شاهد عيان قوله إن الضربة استهدفت سيارة دفع رباعى بعدد من الصواريخ على بعد 3 كم من قرية فى تلال قندالا.

بدوره، قال وزير الأمن فى بلاد بنط عبد الصمد محمد جالان، إن الغارة الجوية قتلت عبد الحكيم دوكوب نائب زعيم "داعش" فى المنطقة.

ويعد "دوكوب" أحد من ساعد فى تأسيس أول خلية التى كانت تنشط قبل ظهور "حركة الشباب" التى تحارب الحكومة الصومالية منذ ما يربو على 10 سنوات، وبايعت الجماعة تنظيم "داعش" فيما بعد وذلك بحسب الأمم المتحدة.

 


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