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مصدر أمنى عراقى: إصابة جنديين بنيران قناص داعشى فى محافظة ديالى

الأحد، 14 أبريل 2019 12:00 ص
مصدر أمنى عراقى: إصابة جنديين بنيران قناص داعشى فى محافظة ديالى عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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أعلن مصدر أمنى عراقى، إصابة جنديين بنيران قناص من تنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة حمرين بمحافظة ديالي.

وقال المصدر - فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الليلة - "إن قناصا تابعا لتنظيم (داعش) الإرهابى أطلق النار على جنديين فى سيطرة الكبان بمنطقة حمرين على طريق الجبل المقدادية السعدية شمال شرقى ديالي؛ ما أدى إلى إصابتهما بجروح".. مشيرا إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق أعلن إفشاله خطط تنظيم "داعش" الإرهابى فى تأسيس قاعدة بمنطقة تلال حمرين فى محافظة ديالي، كاشفا عن مقتل 12 إرهابيا فى العملية الأمنية التى أطلقها فى المنطقة يوم الخميس الماضي.

 


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