محافظ دمياط تترأس لجنة اختيار القيادات لشغل وظائف مديرى ووكلاء مستشفيات

دمياط عبده عبد البارى

ترأست الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط، اليوم الأحد، لجنة إختيار القيادات لشغل عدد 5 وظائف مدير مستشفى" أ" و 12 وظيفة مدير مستشفى" ب" و11 وظيفة وكيل مستشفى وكذلك عدد 1 وظيفة نائب مدير مستشفى وذلك طبقا لأحكام القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، حيث جاءت اللجنة بعضوية كلا من اللواء عصام الليثى ، سكرتير عام المحافظة ،واللواء ممدوح طه ،السكرتير العام المساعد و رجب معيزة ، مدير عام الشئون المالية والإدارية و الدكتور خالد عبد الغنى مدير مديرية الصحة.

وأكدت المحافظ ، أن لجنة اختيار القيادات تهدف إلى التعرف على الإمكانيات البشرية لكل مرشح لشغل الوظائف وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالعمل الإدارى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.