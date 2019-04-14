محافظ دمياط تترأس لجنة اختيار القيادات لشغل وظائف مديرى ووكلاء مستشفيات

ترأست الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط، اليوم الأحد، لجنة إختيار القيادات لشغل عدد 5 وظائف مدير مستشفى" أ" و 12 وظيفة مدير مستشفى" ب" و11 وظيفة وكيل مستشفى وكذلك عدد 1 وظيفة نائب مدير مستشفى وذلك طبقا لأحكام القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، حيث جاءت اللجنة بعضوية كلا من اللواء عصام الليثى ، سكرتير عام المحافظة ،واللواء ممدوح طه ،السكرتير العام المساعد و رجب معيزة ، مدير عام الشئون المالية والإدارية و الدكتور خالد عبد الغنى مدير مديرية الصحة.
وأكدت المحافظ ، أن لجنة اختيار القيادات تهدف إلى التعرف على الإمكانيات البشرية لكل مرشح لشغل الوظائف وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالعمل الإدارى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
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