محافظ بني سويف: خطة متكاملة للنهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل

بنى سويف :هانى فتحى

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولى أهمية كبيرة بملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما يوفره من فرص عمل للشباب ودعم الإنتاجية ، ومؤكدا على أن الدولة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى توجيهات السيد الرئيس في هذا المجال ، من خلال العمل على زيادة موارد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة باعتباره ذراعاً تنموياً للحكومة لخدمة قطاع عريض من الشباب.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الذي نظمته جامعة بني سويف عن دور ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة في تحقيق خطة التنمية المستدامة في مصر 2030.

ولفت محافظ بني سويف إلى الخطة التي تنفذها المحافظة للدفع بقطاعات المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عدة محاور منها : الدفع بجهود جهاز تنمية المشروعات وتذليل كافة العقبات لتوسيع قاعدة المستفيدين،والترويح لخدماته المتنوعة في مجال إقراض وتمويل المشروعات،بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية (مشروعك)،والذي أطلقته وزارة التنمية المحلية عام 2015،مشيرا إلى أن المشروع "حتى تاريخه" قام بإقراض 586 مليون جنيه لتمويل أكثر من 8 آلاف مشروع لتوفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وتضمنت المحاور أيضا تفعيل دور المجتمع المدني في مجال التوعية وتوفير الدعم الفني والمالي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة،ونشر ثقافة العمل الحر،علاوة على الاستفادة من الخبرات الأكاديمية ،من خلال تكوين منظومة متكاملة من الكوادر العلمية بكليات:التعليم الفني والصناعي والفنون التطبيقيةوالعلوم ومعاهد:المشروعات الصغيرة والنباتات الطبية والعطرية ،فضلاًعن تشجيع ورعاية الأعمال والصناعات الحرفية واليدوية وإحياؤها مرة أخرى من خلال تطوير التجمعات الحرفية ، سواء في المدن أو القرى.

كما بين المحافظ أن تلك الجهود أسفرت عن العديد من النتائج المتميزة والتي من أهمها : تشكيل مجلس أمناء لمراكز التدريب المهني التابعة للمحافظة "لأول مرة" لتحقيق التكامل بين المناطق الصناعية والقوى العاملة والجامعة ، والذي يتضمن خطة يجري ترجمتها لخطوات عملية للنهوض بالقطاع الفني والمهني ومجالات الإنتاج والاستثمار من خلال تطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني على مستوى المحافظة ،بالإضافة إلى إعداد خريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة لتقييم الأداء وضمان توزيع المشروعات ليشمل كافة المناطق،حيث تحتوي على عدد المستفيدين وقيمة القروض والأماكن وعدد فرص العمل المتوفرة ، بالإضافة إلى تشكيل أول مجلس اقتصادي استشاري للدفع بمجالات التنمية في مختلف القطاعات.

كما نوه المحافظ عن تجربة المحافظة الرائدة والتي تمثلت في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع (ممشى مصر) بمدينة سمسطا وإتاحته للشباب أصحاب عربات بيع المأكولات والمشروبات المتنقلة ذات المظهر الجمالي والحضاري،علاوة على طرح عدد 27 منفذ بيع ثابت للشباب في 32 وحدة قروية بنظام الإيجار تحمل اسم (دكان بلدنا) والعمل على توفير التمويل بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، وإدارة تنمية القرية بالمحافظة، موضحا أن بني سويف كانت من أوائل المحافظات التي انتهت من إجراءات توفير 34 منفذ بيع متنقل، تفعيلاً لبروتوكول بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

حضر المؤتمر كل من الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة والدكتوررأفت عباس نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الدكتورة داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نهضة مصر،الدكتورة أريج حجازي مسئولة المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية ،والدكتور أسامة سعيد عميد معهد المشروعات الصغيرة بجامعة بني سويف،والمحاسب منتصر رشدي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات ببني سويف.