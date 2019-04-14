محافظ أسيوط يفتتح مدرسة تعليم أساسي ويتفقد مجزر آلي ومحطة رفع صرف صحي بأبنوب بتكلفة 64 مليون جنيه

أسيوط هيثم البدري

افتتح اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط مدرسة الطويل الابتدائية بمدينة أبنوب بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه ضمن سلسة إفتتاحات وتفقد لبعض المشروعات الخدمية والتنموية إحتفالاً بالعيد القومي للمحافظة مشيرًا إلى التوسع في إنشاء المدارس تماشياً مع خطة الدولة للنهوض بالعملية التعليمة طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رافقه خلال الافتتاح المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وتاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبنوب والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وأهالي المركز.

وقال المحافظ إن المدرسة تم تجهيزها بالكامل ودخولها الخدمة العام الدراسي الحالي تحت اشراف هيئة الابنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم مشيرًا إلى أن المدرسة تمثل إضافة متميزة لمنظومة التعليم في مرحلة التعليم الأساسي وتساهم بشكل كبير في تخفيف كثافة الفصول.

كما تفقد محافظ أسيوط المجزر الآلي بعرب العوامر والذي بلغت تكلفة إنشاؤه 27 مليون جنيه لإجراء عمليات الذبح داخل المجزر تحت إشراف الطب البيطري لضمان تقديم اللحوم الطازجة بطريقة سليمة وآمنة بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ويعمل المجزر بطاقة تستوعب الماشية والاغنام من المذبوحات..رافقه خلال الافتتاح الدكتور خالد البكرى مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة .

وفي ختام جولته تفقد اللواء جمال نورالدين محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بتكلفة تقدر بـ 25 مليون جنيه وذلك ضمن منظومة متكاملة للارتقاء بخدمات الصرف الصحي بجميع قرى ومراكز المحافظة رافقه خلال التفقد المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الاسكان والمهندس عاطف مهدى المدير التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية بأسيوط .

مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد خلال المرحلة الحالية نشاطاً ملحوظاً حيث يجري العمل على إنشاء عدة مشروعات خدمية وتنموية للمواطنين تهدف إلى دعم منظومة التنمية الشاملة بالمحافظة

كما قام بإفتتاح المركز الشامل لتأهيل البنين بعد تطويره بتكلفة بلغت مليون و300 ألف جنيه ومركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة (بنات) والذي بلغت تكلفته 2 مليون و500 ألف جنيه ويوفر خدمات التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة منها التعليم والتأهيل والتدريب المهني من أجل دعم اندماجهم في المجتمع ليكونوا قادرين على التعايش مع الآخرين في حياتهم اليومية حتى يتغلبوا على إعاقتهم ويلبوا طموحاتهم وأحلامهم وذلك ضمن افتتاحات العديد من المشروعات إحتفالاً بالعيد القومي للمحافظة وتنفيذًا لخطة الدولة ورؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

رافقه خلال الافتتاح المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ونبيلة علي محمود رئيس مركز ومدينة الفتح ومجدى نجيب وكيل المديرية ومصطفى أبوغدير مستشار محافظ أسيوط للجمعيات الاهلية والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية ونواب ومساعدي الوحدة المحلية وأهالي المركز.

حيث تفقد المحافظ المركز والذي يشمل ورش حدادة وكهرباء ونجارة وصالات الطعام ومطبخ والذي تنفذه مديرية التضامن الاجتماعي مثمناً جهود العاملين بمصنع الأجهزة التعويضية بالمديرية والجهود المبذولة لصناعة الأجهزة والتي يتم حجزها من كافة محافظات الصعيد متفقداً أقسام المصنع ومراحل تصنيع الأطراف الصناعية والمعرض النهائي لبعض الأجهزة المصنعة بالمركز كما تفقد معرض مركز إعداد الأسر المنتجة.

وأكد محافظ أسيوط على دعم الدولة وتشجيعها لمبادرات تعليم الحرف وصقل المواهب خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وتدريبهم على حرف قيمة يستفيديون منها كمصدر دائم للدخل معربًا عن أمله في أن تصبح هذه المراكز بمثابة نموذج يمكن تكراره في مواقع أخرى بالمحافظة.

كما إفتتح المحافظ الملعب الخماسي بمركز شباب الفتح والذى بلغت تكلفته مليون و200 ألف جنيه حيث تفقد المحافظ الملعب وأشاد بتنجيله ومستوى التنفيذ معربًا عن سعادته بإفتتاح الملعب ليكون متنفساً للشباب كما تابع بعض عروض الأطفال في كرة القدم والكاراتيه.

وشهدت جولة المحافظ بمركز الفتح افتتاح لوحة توزيع كهرباء بني مر والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 15 مليون جنيه وتستوعب اللوحة الجديدة والقديمة حوالي 27 ألف مشترك كما شاهد فيلم تسجيلي لشرح خطة قطاع كهرباء أسيوط شمال ..رافقه خلال الافتتاح المهندس أسامة محمد أنور وكيل وزارة الكهرباء بأسيوط والمهندس محسن محمود فراج مدير عام التوزيع بكهرباء أسيوط.