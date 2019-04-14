ماكدونالدز مصر تطلق المرحلة الثانية من حملتها "من حقك تعرف" للرد على أسئلة العملاء

تقرير خاص

- علاء فتحي مدير عام الشركة: إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "من حقك تعرف" انعكاس لحرصنا الشديد على اتباع أقصى معايير الشفافية والمصداقية مع العملاء تتيح المرحلة الثانية للمستهلكين

أعلنت شركة مانفودز ماكدونالدز مصر إطلاق المرحلة الثانية من حملتها "من حقك تعرف". شهدت المرحلة الأولى من نفس الحملة نجاحاً متميزاً، خاصةً وأنها أول شركة في مجال الوجبات السريعة تطلق حملة تهدف إلى تطبيق مبادئ الشفافية والمصداقية. تتضمن المرحلة الثانية السماح للعملاء بطرح كافة التساؤلات التي ترد على أذهانهم لتقوم شركة ماكدونالدز مصر بالرد عليها وذلك إيماناً بحق العملاء في توجيه أية تساؤلات خاصة بمنتجات الشركة أو مراحل الإنتاج.





تأتي حملة "من حقك تعرف" استكمالاً لمبادرة "الباب المفتوح" التى تم إطلاقها منذ عدة سنوات والتي تتيح للعملاء فرصة الدخول إلى مطابخ الفروع المختلفة للتعرف على معاییر الجودة والسلامة التى تتبعھا الشركة فى مختلف مراحل إعداد الوجبات، تماشياً مع سياسة ماكدونالدز التي تضع سلامة وجودة منتجاتها على رأس الأولويات والاهتمامات. لم تكن هذه هي الخطوة الوحيدة التي إتخذتها الشركة في هذا الإطار، فقد قامت الشركة بعرض فيديو من داخل مصانع الموردين ليعكس معايير الإنتاج والجودة الصارمة التي يتم إتباعها.





تعتمد حملة "من حقك تعرف" على التفاعل من خلال الموقع الإلكتروني لـ "ماكدونالدز مصر" للرد على كافة الأسئلة التي تدور في أذهان عملاء ماكدونالدز حول جودة وسلامة الوجبات. بدأت المرحلة الأولى بنشر إجابات جميع الأسئلة التي تعلم شركة ماكدونالدز مصر انها یتم تداولھا بين العملاء.





وفي هذا الإطار، علق علاء فتحي المدير العام لشركة "مانفودز مصر" قائلاً: "إطلاق المرحلة الثانية من حملة "من حقك تعرف" يؤكد على استراتيجية مانفودز-ماكدونالدز مصر التي تحرص على اتباع أقصى معايير الشفافية والمصداقية". وأكد أن هذه المرحلة من الحملة تساهم في زيادة وعي العملاء ورفع درجة ثقتهم فى جودة منتجاتنا، لذلك تتيح المرحلة الثانية للعملاء طرح مختلف الأسئلة حول جودة الوجبات المقدمة والأسئلة الخاصة بالموردين وغيرها لتقوم الشركة بالرد على كل الاسئلة المطروحة، وهو ما يساهم في تعزيز ثقة العملاء. "

وقد جاء الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة متزامناً مع احتفال ماكدونالدز هذا العام بمرور 25 عاماً من تواجدها في السوق المصرية.