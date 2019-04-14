لو كنت مريض ربو #اعتمر _بصحة.. السعودية بتقولك تعمل إيه أثناء العمرة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، أنه على مرضى الربو الابتعاد عن الزحام وعوادم السيارات والغبار لأنهم من أسباب ضيق التنفس.



وبحسب وكالة واس السعودية، نصحت الوزارة المرضى الذين يرغبون أداء فريضة العمرة عبر إنفو جرافيك توعوى نشرته فى حسابها على تويتر ضمن حملة ‎#اعتمر _بصحة بأهمية مراجعة الطبيب قبل العمرة والراحة وتجنب الزحام ومراجعة الطوارئ فى حال لم تستجيب النوبة للبخاخ الإسعافى.



وأشارت ضمن مجموعة من النصائح التوعوية أعدتها لموسم العمرة إلى أهمية أخذ موسع الشعب الهوائية قبل المجهود البدنى، وحمل سوار معصم يوضح بيانات المريض، وأخذ بخاخات الربو.



وتأتى هذه الأنشطة التوعوية تواصلا للجهود التى تقوم بها وزارة الصحة السعودية للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وتعزيز الوعى الصحى، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.