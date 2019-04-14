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قوات الأمن العراقية تدمر أنفاقا تابعة لـ "داعش" بمحافظة الأنبار

الأحد، 14 أبريل 2019 10:00 م
قوات الأمن العراقية تدمر أنفاقا تابعة لـ "داعش" بمحافظة الأنبار عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
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دمرت قوات الأمن العراقية، اليوم الأحد، عشرات الأنفاق السرية التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى فى حملة أمنية بصحراء محافظة الأنبار غربى العراق.

وقال القيادى فى الحشد الشعبى قطرى العبيدى - فى تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية" العراقية - "إن القوات الأمنية وبمساندة طيران الجيش تمكنت من تدمير عشرات الأنفاق السرية، والاستيلاء على أسلحة وذخائر متنوعة بالحملة الأمنية التى تشهدها المناطق الصحراوية التى تربط محافظة الأنبار بمحافظتى صلاح الدين ونينوى وصولا إلى الشريط الحدودى مع سوريا".. مشيرا إلى أن الحملة أسفرت أيضا عن تدمير السواتر الترابية التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، فضلا عن تدمير عدد من الكهوف التى تستخدم فى عمليات الاختفاء.

وأكد العبيدي، أن الحملة ما زالت مستمرة بالتزامن مع قصف طيران الجيش لمواقع ذات تضاريس معقدة يصعب على القوات البرية الوصول إليها.

وكانت القوات الأمنية العراقية أطلقت أمس /السبت/ حملة أمنية لتطهير المناطق الصحراوية التى تربط محافظة الأنبار بمحافظتى صلاح الدين ونينوي.

 


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تدمير أنفاق تابعة لـ داعش

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