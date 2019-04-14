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قطع المياه عن مركز الحسينية بالشرقية لتطهير محطة الشرب.. غدا

الأحد، 14 أبريل 2019 12:00 ص
قطع المياه عن مركز الحسينية بالشرقية لتطهير محطة الشرب.. غدا قطع المياة - أرشيفية
الشرقية – إيمان مهنى
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أعلنت شركة مياه الشرب بالشرقية، أنه سيتم غدا الاثنين 15 إبريل، توقيف محطة مياه شعفورة المرشحة بمركز الحسينية، وذلك للقيام بأعمال غسيل وتطهير الخزان الأرضى الخاص بالمحطة طبقا للخطة السنوية للتطهير، تحت إشراف فريق من مهندسى الشركة وكيميائى الفرع، ذلك وبدءً من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم ولمدة 9 ساعات.

ونوهت الشركة أن ذلك سيترتب على ذلك، ضعف المياه عن مركز ومدينة الحسينية، وأهابت الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة، وفى حالة طلب عربيات مياه يرجى التواصل على الرقم 125.

 


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