قطع المياه عن مركز الحسينية بالشرقية لتطهير محطة الشرب.. غدا

الشرقية – إيمان مهنى

أعلنت شركة مياه الشرب بالشرقية، أنه سيتم غدا الاثنين 15 إبريل، توقيف محطة مياه شعفورة المرشحة بمركز الحسينية، وذلك للقيام بأعمال غسيل وتطهير الخزان الأرضى الخاص بالمحطة طبقا للخطة السنوية للتطهير، تحت إشراف فريق من مهندسى الشركة وكيميائى الفرع، ذلك وبدءً من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم ولمدة 9 ساعات.