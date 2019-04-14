فيديو وصور.. الجامعة المصرية الصينية توقع اتفاقيتين مع جامعة جياتونج بالصحة والتعليم

كتبت أمل علام - تصوير حسام عاطف

قال الدكتور أشرف الشيحى، رئيس الجامعة المصرية الصينية وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق، ورئيس المؤتمر العلمى الطبى الأول، والذى يعقد بالاشتراك مع جامعة جياوتونج شنجهاى، إن هذه الحقبة ستشهد تقدما كبيرا فى الطب والعلم، ويأتى هذا التعاون تزامنا مع ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى أن هذه الفترة من تاريخ مصر ستشهد التركيز على مجال التعليم والصحة.

وأضاف أن اليوم شهد فعاليات عدة، حيث تم توقيع اتفاقيتين بين الجامعتين، للتأكيد على التعاون بين التعليم والصحة، وهاتين الاتفاقيتين تعتمد على التعاون العلمى، وتدريب الطلاب، والتعاون فى مجالات طبية وعلمية عديدة.