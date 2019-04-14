فيديو.. المقاولون العرب: محور روض الفرج يحتوى على أكبر فتحة ملاحية

كتب عامر مصطفى

قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن الرئيس السيسى حريص على زيارة مشروع محور روض الفرج باستمرار، كما أن محور روض الفرج يربط العين السخنة بالساحل الشمالي، ويحتوى على أكبر فتحة ملاحية بعرض 300 متر على النيل.

وأضاف صلاح، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، أنه سيتم الانتهاء من محور روض الفرج خلال شهرين، والتشطيبات النهائية لمحور روض الفرج ستنتهى خلال شهرين، موضحًا أنه تم إنشاء ممشى على جانبى محور روض الفرج مخصص للأسرة المصرية.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إلى أن محور روض الفرج وفر فرص عمل للشباب وهذا هو المكسب الحقيقي، والشباب المصرى هو من شيد محور روض الفرج بأيديهم لأول مرة، مشيرًا إلى أن 4 آلاف مهندس وعامل مصرى ساهموا فى تشييد محور روض الفرج، وصناعة مصرية 100 %.