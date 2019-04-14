ضبط 583 مخالفة مرورية وسائقين لتعاطيهم الأقراص المخدرة بأسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم، حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان، تضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان، وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 583 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل دائرة قسم أول أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى الأقراص المخدرة، وتحرير 141 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة. والتصالح الفورى فى 63 مخالفة وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش،

وشملت الحملة أيضاً سحب تراخيص 71 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 205 مخالفة متنوعة، تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.