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ضبط متهمين لتزويرهما محررات رسمية وترويجها على عملائهما فى المحلة

الأحد، 14 أبريل 2019 12:14 م
ضبط متهمين لتزويرهما محررات رسمية وترويجها على عملائهما فى المحلة حبس - صورة أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط متهم لقيامه بتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية وترويجها على عملائه راغبى التعامل ممن لديهم موانع قانونية للحصول عليها. 
 
 
كانت معلومات قد وردت لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بقيام أحد الأشخاص، بمزاولة نشاط واسع فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية، وترويجها على عملائه راغبى التعامل ممن لديهم موانع قانونية للحصول عليها، متخذا من محل خاص به كائن بسمنود بالغربية مسرحا لمزاولة نشاطه المؤثم.
 
وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بمديرية أمن الغربية تم ضبطه أثناء استقلاله سيارة ملاكى خاصته وتم ضبط 4 رخص قيادة أحدهما دولية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة"، و7 شهادات بيانات بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لوحدتين مرور، تحمل خلفيتها خاتم شعار الجمهورية "مزورين" و122 طابع بريد منسوب لإحدى الجهات الحكومية فئة 11جنيها بإجمالى مبلغ 1342جنيه "مزورة".
 
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وترويجه لتلك الأوراق وقرر حصوله عليها من صاحب مكتب جرافيك، و تم ضبطه وعثر بالمكتب على شهادتين صحيحتين باسم أحد الأشخاص منسوب صدورهما لجهات حكومية، ورخصة قيادة دولية باسم أحد الأشخاص "مزورة"، ومجموعة من الأوراق وبيانات أشخاص مُعدة للتزوير وصادر لها رخص قيادة مضبوطة بحوزة المتهم الأول، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته (ماسح ضوئى - إسكانر - طابعة ألوان - ماكينة تغليف كارنيهات – ماكينة تقطيع – مجموعة من الأحبار) وجهاز "لاب توب" بفحصهما تبين احتوائهما على عدد كبير من بصمات أختام شعار الجمهورية منسوب صدورها للعديد من الجهات بالدولة و84 طابعا منسوب لإحدى الجهات الحكومية فئة طابع 11 جنيها بمبلغ 924  جنيه "مزور"، وعدد  من شهادات التخرج وشهادات الخبرة بأسماء أشخاص مختلفين بعضها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية - وشهادات بيانات لرخص قيادة بأسماء أشخاص مختلفة إحداها دولية ، وشهادات بيانات موجهة لدولة أجنبية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية - ورخص قيادة بأسماء مختلفة- محاضر تصديق منسوب صدورها لجهات حكومية، تم التحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.
 
 
 

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