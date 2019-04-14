ضبط عاطل لاتجارة فى المخدرات وبحوذته 8 طرب حشيش بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات وبحوزته 8 طرب لمخدر الحشيش.

وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ضبط "ع. ج" عاطل من مركز أبو حمص للاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وضبط بحوزته 8 طرب لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.