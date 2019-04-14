video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 08:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط صاحب مخبز لاتهامه ببيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء فى أطفيح

الأحد، 14 أبريل 2019 08:34 ص
ضبط صاحب مخبز لاتهامه ببيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء فى أطفيح دقيق مدعم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
ضبطت مباحث التموين بالجيزة، صاحب مخبز، لاتهامه بحيازة 250 كيلو من الدقيق المدعم لبيعها بالسوق السوداء بأطفيح، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تجميع "سعيد. م " صاحب مخبز بأطفيح، كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم، والذى يتم صرفة بنظام الحصص للمخابز المرخصة، ويستخدم فى إنتاج خبز بلدى مدعم يصرف على بطاقات صرف الدعم، لبيعها بالسوق السوداء.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 250 كيلو من الدقيق المدعم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كما أسفرت حملة لمباحث التموين عن تحرير 96 قضية غش تجارى، وعدم حمل شهادات صحية، وإغلاق منشآت غير مرخصة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اعترافات عاطل المنيب: تخصصت فى تجارة الحشيش وسقطت بـ"فرشين"

ضبط المتهم بسرقة شقة مسئول بقنصلية دولة عربية بالعجوزة

9 أسلحة نارية و43 قضية مخدرات حصيلة حملة أمنية بالجيزة

دقيق مدعم

السوق السوداء

بيع الدقيق المدعم

أطفيح

مباحث التموين

حملة امنية

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة