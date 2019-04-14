ضبط صاحب مخبز لاتهامه ببيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء فى أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت مباحث التموين بالجيزة، صاحب مخبز، لاتهامه بحيازة 250 كيلو من الدقيق المدعم لبيعها بالسوق السوداء بأطفيح، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تجميع "سعيد. م " صاحب مخبز بأطفيح، كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم، والذى يتم صرفة بنظام الحصص للمخابز المرخصة، ويستخدم فى إنتاج خبز بلدى مدعم يصرف على بطاقات صرف الدعم، لبيعها بالسوق السوداء.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 250 كيلو من الدقيق المدعم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كما أسفرت حملة لمباحث التموين عن تحرير 96 قضية غش تجارى، وعدم حمل شهادات صحية، وإغلاق منشآت غير مرخصة.