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صور وفيديو.. إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا وسقوط ضحايا

الأحد، 14 أبريل 2019 01:29 ص
صور وفيديو.. إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا وسقوط ضحايا الملهى الليلى
كتب هيثم سلامة
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أعلنت الشرطة الأسترالية، وقوع حادث إطلاق نار خارج ملهى ليلى بمدينة ملبورن فى ساعة مبكرة من صباح الأحد، وسقوط العديد من الضحايا، بينما لم يتبين حتى الآن وجود وفيات. 

 الملهى الليلى

الملهى الليلى

وقالت الشرطة الأسترالية فى بيان لها، أن المحققين يعتقدون استهداف العديد من الأشخاص بالرصاص فور خروجهم من ملهى ليلى بالقرب من شارع ليتل تشابل فى الساعة الثالثة والنصف من صباح اليوم.

قوات الشرطة أمام الملهى الليلى
قوات الشرطة أمام الملهى الليلى

وحثت الشرطة فى بيان لها، على تجنب المواطنين النزول إلى المنطقة، وتم تطويق المنطقة بأكملها من قبل قوات الأمن، وتحاول الشرطة كشف ملابسات ما جرى، وبينما لم تتوافر معلومات عن المهاجمين.

فيكتوريا بوليس

 

 

 


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