صور.. مدير منظمة العمل العربية: السيسى يولى اهتماما دائما بقضايا العمل والعمال العرب

قال فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية، إن مؤتمر العمل العربى ينعقد على أرض مصر الكنانة التى تتمتع باﻷمن والاستقرار الدائم، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لرعايته المؤتمر، مؤكدا أنه دائما يولى الاهتمام الكبير لقضايا العمل والعمال.

وأكد فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل العربى، المنعقد اليوم اﻷحد بالقاهرة، بحضور 17 وزير عمل عربى، أن مؤتمر العمل العربى يأتى كل عام لخدمة مصالح اﻷمة العربية، حيث إن المنطقة تمر بظروف لها انعكاسات علينا لابد من دراستها، لافتا إلى أن المنظمة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة فى عام 2020 فى المنطقة العربية بأكملها.

وأضاف المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن معظم الدول العربية تبنت خططا وبرامج تتواءم مع خطة التنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أن هذا يضع منظمة العمل العربية أمام مسئوليات جسام تتطلب عملا جادا يستثمر كل طاقات المجتمع وموارده وثرواته بشكل شامل.

وأكد أن المؤتمر سيخرج بالعديد من المقترحات التى تعمل على إثراء ملفات كثيرة فى المنطقة العربية، مشيرا إلى أن المنظمة عملت بكل تعاون مع أطراف العمل الثلاث وقدمت كافة الدعم الفنى لهم.

وأوضح أن التقرير المعروض على جدول أعمال المؤتمر هذا العام يأتى تحت عنوان "علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة"، ليربط بين مستقبل أسواق العمل العربية وواقع القوى العاملة ودور الشراكة الحقيقية بين أطراف العمل الثلاثة "عمال -حكومات - أصحاب أعمال"، مشيرًا إلى أن التقرير يهدف إلى المساهمة فى تحقيق رؤى التنمية المستدامة فى الدول العربية بشكل تكاملى وفعال.

وجدد المطيرى تأكيده على تبعية مدينة القدس لفلسطين، موجها التحية للشعب الفلسطينى المكافح للعدوان الصهيونى.