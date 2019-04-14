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صور.. غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر تنتهى من تدريب 600 سائق حافلات سياحية

الأحد، 14 أبريل 2019 08:22 م
صور.. غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر تنتهى من تدريب 600 سائق حافلات سياحية جانب من التدريب
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أنهت غرفة شركات السياحية بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، فاعليات الدورة التدريبية الختامية لقائدى الحافلات السياحية، بالبحر الأحمر، بواقع 600 سائق كمرحلة أولي.

من جانبه قال عبد الرازق زيدان، عضو غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر، ورئيس لجنة التدريب بالغرفة، إن الدورة التدريبية بدأت منذ أول أمس الجمعة ولمدة يومين، تم خلالها تدريب 600 سائق كمرحلة أولي، للتعامل مع السائح وكذلك تضمنت محاضرة عن الميكانيكا والاسعافات الأولية.

واضاف زيدان فى تصريحات صحفية له، أن سيتم تدريب جميع السائقين للحافلات والسيارات السياحية بالبحر الأحمر خلال 4 شهور، موضحا أنه سيتم أستخراج كارنيهات توضح أن السائق حاصل على ذلك التدريب.

و قال اسامه منير رئيس لجنة النقل السياحي، بغرفة شركات السياحة، أن التدريب يضم عدة محاضرات اهمها معرفة السائق أنه يعد بمثابة واجهة لمصر.

 

 

تدريب 600 سائق حافلات سياحية (1)
 

 

تدريب 600 سائق حافلات سياحية (2)
 

 

تدريب 600 سائق حافلات سياحية (3)
 

 

تدريب 600 سائق حافلات سياحية (4)
 

 

تدريب 600 سائق حافلات سياحية (5)
 

 


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