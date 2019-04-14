صور.. رئيس جامعة قناة السويس: شراء أجهزة جديدة لتطوير الخدمة الصحية بالمستشفيات الجامعية

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

قرر الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس شراء أجهزة أشعة جديدة للمستشفيات الجامعية بجانب صيانة الأجهزة المتوفرة حتى تعمل بكامل طاقتها.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس جامعة قناة السويس مع مجلس الإدارة التنفيذي لمستشفيات الجامعية ومديرى الأقسام.

وأكد رئيس جامعة قناة السويس خلال الاجتماع حرصه على تطوير المستشفيات الجامعية بما يحقق خدمة صحية أكثر تميزًا، حيث سيتم رفع كفاءة المغسلة والمحرقة مع الإلتزام بالحفاظ على البيئة.

كما قرر الدكتور طارق راشد رحمى، تطوير سكن الأطباء والتمريض والمبنى الإدارى، بجانب تطوير معمل الأنسجة والتكييف المركزى.

وكان رئيس الجامعة قد قام بجوله داخل المستشفيات الجامعية للإطمئنان على سير العمل لها، كما قام بجولة بالمسطحات الخضراء أمام البوابة الرئيسية للمستشفى الجامعى.