صور .. رئيس جامعة أسوان يلتقى وفد مركز الإمارات للدراسات الاستيراتيجية لبحث سبل التعاون

أسوان - عبد الله صلاح

التقى الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، بوفد من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية لبحث سبل التعاون الأدبى والثقافى المشترك بين الجانبين.

وصرح الدكتور أحمد غلاب، أن اللقاء شهد إلقاء الضوء على كليات الجامعة، والتى يبلغ عددها 20 كلية ومعهد للبحوث والدراسات الإفريقية، حيث تقوم كليات الجامعة بتدريس برامج تعليمية متميزة.

وأوضح، فى بيان صحفى، أن اللقاء تضمن توجيه الدعوة إلى المسئولين عن مركز الأمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية لزيارة جامعة أسوان والمشاركة فى الفاعليات الثقافية المتعددة التى تنظمها الجامعة .

وأشار إلى أن الجامعة تدعم الدكتور جمال سند السويدى مدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية للفوز بجائزة نوبل فى الأدب عن كتابه "السراب" والذى يحارب التطرف الفكرى لبعض الجماعات التى تتخذ من الدين ستارا لتنفيذ افكارهم المتطرفة .

ومن جانبه أكد عماد شعبان مسئول وفد مركز الأمارات للدراسات الاستيراتيجية، إنه تم الاتفاق خلال اللقاء على قيام المركز بدعم جامعة أسوان بمكتبة مركزية ومعمل مركزى لخدمة العملية التعليمية بالجامعة.

يذكر أن اللقاء حضره كلا من الدكتور عبدالرحمن عبدالباسط المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وأحمد كامل الرشيدى عميد كلية التربية الأسبق علاوة على عماد شعبان ممثل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

رئيس جامعة أسوان ومدير مركز الأمارات للدراسات

رئيس جامعة أسوان ووفد الأمارات

رئيس جامعة أسوان يهدى الدرع لوفد الأمارات