صور.. رئيس البرلمان يحيل مشروع قانون زياة المعاشات والموازنة للجان النوعية

نور على - تصوير حازم عبد الصمد - خالد مشعل

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية "وعددها 52 هيئة" للعام المالى 2019 / 2020 إلى لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 إلى لجنة الشئون الاقتصادية.

وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجنة لتعزيز النزاهة والشفافية بالشركات إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية إلى لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون زيادة المعاشات إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العامة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

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