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صور.. بدء اجتماع لجنة صياغة التعديلات الدستورية برئاسة على عبد العال

الأحد، 14 أبريل 2019 12:41 م
صور.. بدء اجتماع لجنة صياغة التعديلات الدستورية برئاسة على عبد العال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت ــ نور على ــ تصوير خالد مشعل
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بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع تقرير اللجنة التشريعية عن التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، وعضوية هيئة مكتب اللجنة التشريعية وهم: المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، والنائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، والنائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة، والمستشار محمود فوزي، مقرر اللجنة، وذلك لصياغة مشروع تقرير اللجنة التشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة.

ومن المنتظر أن تعرض اللجنة الفرعية تقريرها على اللجنة التشريعية في اجتماعها الذي سيعقد مساء اليوم. عقب الجلسة العامة.

 

لجنة صياغة التعديلات الدستورية (1)
 
لجنة صياغة التعديلات الدستورية (2)
 
لجنة صياغة التعديلات الدستورية (3)
 
لجنة صياغة التعديلات الدستورية (4)
 

 


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