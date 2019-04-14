صور.. بدء اجتماع لجنة صياغة التعديلات الدستورية برئاسة على عبد العال

بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع تقرير اللجنة التشريعية عن التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، وعضوية هيئة مكتب اللجنة التشريعية وهم: المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، والنائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، والنائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة، والمستشار محمود فوزي، مقرر اللجنة، وذلك لصياغة مشروع تقرير اللجنة التشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة .