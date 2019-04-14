صور.. الصناعة تخطر الجمارك بتطبيق رسوم 15% على البيليت و25% على الحديد

كتب إسلام سعيد

ينشر اليوم السابع صور مخاطبات وزارة الصناعة والتجارة، لمصلحة الجمارك المصرية، لبدء تطبيق قرار فرض رسوم بواقع 15% على البيليت المستورد و25% على الحديد، بدءا من الساعة 12 مساء بعد منتصف الليل ليسرى القرار من 15 أبريل 2019 ولمدة 6 أشهر.