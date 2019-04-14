صور.. البابا فرانسيس فى أحد السعف: الكنيسة تحتاج أن تتحلى بالتواضع

رويترز

لوح عشرات الآلاف بسعف النخيل وأغصان الزيتون فى ساحة القديس بطرس فى الفاتيكان فى أحد السعف خلال إقامة البابا فرنسيس لقداس، إيذانا ببدء احتفالات أسبوع الآلام قبل عيد القيامة، دعا خلاله إلى أن تتحلى الكنيسة بالتواضع.



البابا فرنسيس بالفاتيكان

وبعد مرور البابا فى موكب طويل عبر الساحة برفقة العشرات من الأساقفة والكرادلة قال البابا فى عظته إن من الضرورى مقاومة إغراء الانتشاء بزهوة النصر والتمسك بالتواضع.



البابا فرنسيس يحمل سعف النخيل

وقال البابا "التهليلات المبتهجة التى رافقت دخول المسيح للقدس تلتها إهانته. الصيحات الاحتفالية تلاها تعذيب وحشى. هذا اللغز ذو الوجهين يترافق مع بدء احتفالات أسبوع الآلام كل عام".



البابا فرنسيس

وأضاف إن على الكنيسة نفسها مقاومة الانتشاء بزهوة النصر والنزعة الدنيوية وهو ما وصفه "بأكثر إغواء غادر يتهدد الكنيسة". وفى نهاية القداس الذى استمر ساعتين طلب البابا من الحشد الصلاة من أجل السلام خاصة فى الأراضى المقدسة وفى الشرق الأوسط بأكمله.



البابا محاطا بالجماهير بعد نهاية القداس



البابا يترأس القداس الاحتفالى



البابا يترأس قداس أحد السعف بالفاتيكان



البابا يدخل الكنيسة



تمثال السيد المسيح يتوسط ساحة القديس بطرس



جانب من الحضور



راهبات تحملن سعف النخل بالفاتيكان



ساحة القديس بطرس بالفاتيكان



عدد من الكرادلة



فرنسيس أثناء القداس الاحتفالى



فرنسيس يتلقى التهانى من الكرادلة بمناسبة أحد السعف



فرنسيس يحى أحد الكرادلة