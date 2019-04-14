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صحيفة أسترالية: إطلاق النار على الملهى من سيارة متحركة.. ورجلان فى حالة حرجة

الأحد، 14 أبريل 2019 03:04 ص
صحيفة أسترالية: إطلاق النار على الملهى من سيارة متحركة.. ورجلان فى حالة حرجة الشرطة الأسترالية فى موقع إطلاق النار
كتب مصطفى عنبر
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قالت صحيفة "ذا إيج" الأسترالية، إن أحد الجرحى الذين أصيبو فى حادث إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى مدينة ملبورن، يعمل حارسا وأصيب بعيار نارى فى الوجه.

وأوضحت الصحيفة، أن إطلاق النار وقع من داخل سيارة كانت تسير أمام ملهى لاف ماشين الليلى.

وقالت الشرطة الأسترالية فى بيان لها، إن المحققين يعتقدون استهداف العديد من الأشخاص بالرصاص فور خروجهم من ملهى ليلى بالقرب من شارع ليتل تشابل فى الساعة الثالثة والنصف من صباح اليوم، موضحة، أن رجلين يرقدان فى حالة حرجة بمستشفى بينما تعرض آخران لجروح طفيفة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة عبر الهاتف إنه لا يوجد في هذه المرحلة ما يشير إلى علاقة الهجوم بالإرهاب- وفقا لوكالة رويترز-.

 

 

 

 


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