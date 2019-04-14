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سفير الاتحاد الأوروبى: أسبوع القاهرة للمياة العام الماضى شهد نجاحا كبيرا

الأحد، 14 أبريل 2019 01:29 م
سفير الاتحاد الأوروبى: أسبوع القاهرة للمياة العام الماضى شهد نجاحا كبيرا جانب من ورشة العمل التحضيرية الخاصة بأسبوع القاهرة للمياه 2019
كتبت أسماء نصار
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قال ايفان سركتش سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن أسبوع القاهرة للمياه الأول الذي عقد العام الماضي شهد نجاحا كبيرا، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لأسبوع القاهرة الثاني للمياه.
 
وجاء ذلك خلال الجلسة التحضيرية لمؤتمر القاهرة الثاني للمياه، بحضور وزير الموارد المائية والرى والدكتور حسين جادين مدير الفاو في مصر، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
 
وأضاف أننا مستمرون في الانخراط مع المؤسسات القومية والمجتمع المدني للاستفادة من الأنشطة التي تهدف إلي رفع الوطني الخاص بحماية المياه.
 
وأكد أن الاتحاد يدعم مشروعين لتوعية الفلاحين والطلاب في المراحل الأولى من الدراسة بكيفية الاستخدام الأمثل للمياه، واستخدام المياه كسبيل لتحقيق السلام المستدام.
 
 
 

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