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سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 14-4-2019

الأحد، 14 أبريل 2019 11:09 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 14-4-2019 اليورو _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم، الأحد 14-4-2019،وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 19.42جنيه للشراء، و 19.59جنيه للبيع.

فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.45 جنيه للشراء

 19.59 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.41 جنيه للشراء

19.65 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.41 جنيه للشراء

19.65 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.42 جنيه للشراء

19.73 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.42 جنيه للشراء

19.66 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.49 جنيه للشراء

19.62 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.4 جنيه للشراء

19.66 جنيه للبيع


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