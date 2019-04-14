video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 11:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء إسبانيا يشدد موقفه بشأن إقليم كتالونيا قبل انطلاق الانتخابات التشريعية

الأحد، 14 أبريل 2019 10:30 م
رئيس وزراء إسبانيا يشدد موقفه بشأن إقليم كتالونيا قبل انطلاق الانتخابات التشريعية بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا
مدريد /أ ش أ/
إضافة تعليق

شدد رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، على موقفه بشأن إقليم كتالونيا، محذرًا أنه سيتعامل "بقوة" ضد أى محاولة من جانب مؤيدى انفصال الإقليم عن البلاد وتكرار محاولة الاستقلال التى جرت عام 2017.

ولوح سانشيز بالقول - فى تصريحات خلال مقابله أوردتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأحد - إنه "فى حال وجدنا قوانين الدستور أو نظام الحكم الذاتى لكتالونيا أُنتهك مجددًا، فإن دولة القانون التى تقودها الحكومة ستتعامل بقوة ضد أى تحد".

وأشار سانشيز - المرشح فى الانتخابات التشريعية التى ستجرى فى البلاد فى الـ 28 من شهر أبريل الجارى - إلى أنه قد يفرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا، تكرارًا لقرار سلفه السابق، ماريانو راخوي، الذى تولى إدارة الحكومة الإقليمية خلال أزمة الانفصال فى عام 2017.

ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أنه على الرغم من أن الصراع قد خف وطأته منذ ارتفاع حدة أزمة انفصال الإقليم، إلا أن مطالبة كتالونيا بإجراء استفتاء بشأن استقلالها عن إسبانيا - والذى قد استبعدته مدريد مجددًا - قد عرقلت محاولات التوصل إلى حل أو قرار بشأن الأزمة.

كما نوهت الشبكة إلى أن محاولة كتالونيا الفاشلة للانفصال عن إسبانيا ونهج مدريد تجاه المنطقة قد أصبح قضية حاسمة ومحورية قبل الانتخابات التى ستجرى بعد أسبوعين، حيث أظرت استطلاعات أن ائتلافًا من أحزاب الجناح اليمينى وأحزاب وحدوية قد تستحوذ على أغلبية فى البرلمان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اعتقال ثلاثة فى أسبانيا بتهمة اختطاف قاصرين ونقلهم من المغرب

رئيس وزراء إسبانيا

إسبانيا

أخبار إسبانيا

إقليم كتالونيا

الانتخابات التشريعية




لا تفوتك
صور.. النص الكامل لمقترح التعديلات الدستورية قبل تصويت البرلمان عليها

صور.. النص الكامل لمقترح التعديلات الدستورية قبل تصويت البرلمان عليها

السيسى يؤكد لـ"حفتر" دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب لتحقيق أمن واستقرار ليبيا

السيسى يؤكد لـ"حفتر" دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب لتحقيق أمن واستقرار ليبيا

كما انفرد اليوم السابع.. تقرير تشريعية النواب حول التعديلات الدستورية يشمل تطبيق الأثر الفورى على مدة الرئاسة الحالية بالمادة 140..التعديل يزيد سنتين إضافيتين للمدة الحالية وجواز إعادة انتخاب الرئيس لفترة تالية

كما انفرد اليوم السابع.. تقرير تشريعية النواب حول التعديلات الدستورية يشمل تطبيق الأثر الفورى على مدة الرئاسة الحالية بالمادة 140..التعديل يزيد سنتين إضافيتين للمدة الحالية وجواز إعادة انتخاب الرئيس لفترة تالية

صور.. الأسواق تحت مجهر شرطة التموين قبل شم النسيم وشهر رمضان الكريم.. ضبط 31 طن فسيخ فاسد فى حملات على المحلات.. و22 طن تمور منتهية الصلاحية بالجيزة.. والتجار أعدوا المضبوطات لطرحها فى عيد الربيع والشهر المعظم

صور.. الأسواق تحت مجهر شرطة التموين قبل شم النسيم وشهر رمضان الكريم.. ضبط 31 طن فسيخ فاسد فى حملات على المحلات.. و22 طن تمور منتهية الصلاحية بالجيزة.. والتجار أعدوا المضبوطات لطرحها فى عيد الربيع والشهر المعظم

تعرف على سر احتفال صلاح بعد هدفه فى تشيلسى "فيديو"

تعرف على سر احتفال صلاح بعد هدفه فى تشيلسى "فيديو"

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة