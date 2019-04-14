رئيس وزراء إسبانيا يشدد موقفه بشأن إقليم كتالونيا قبل انطلاق الانتخابات التشريعية

مدريد /أ ش أ/

شدد رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، على موقفه بشأن إقليم كتالونيا، محذرًا أنه سيتعامل "بقوة" ضد أى محاولة من جانب مؤيدى انفصال الإقليم عن البلاد وتكرار محاولة الاستقلال التى جرت عام 2017.

ولوح سانشيز بالقول - فى تصريحات خلال مقابله أوردتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأحد - إنه "فى حال وجدنا قوانين الدستور أو نظام الحكم الذاتى لكتالونيا أُنتهك مجددًا، فإن دولة القانون التى تقودها الحكومة ستتعامل بقوة ضد أى تحد".

وأشار سانشيز - المرشح فى الانتخابات التشريعية التى ستجرى فى البلاد فى الـ 28 من شهر أبريل الجارى - إلى أنه قد يفرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا، تكرارًا لقرار سلفه السابق، ماريانو راخوي، الذى تولى إدارة الحكومة الإقليمية خلال أزمة الانفصال فى عام 2017.

ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أنه على الرغم من أن الصراع قد خف وطأته منذ ارتفاع حدة أزمة انفصال الإقليم، إلا أن مطالبة كتالونيا بإجراء استفتاء بشأن استقلالها عن إسبانيا - والذى قد استبعدته مدريد مجددًا - قد عرقلت محاولات التوصل إلى حل أو قرار بشأن الأزمة.

كما نوهت الشبكة إلى أن محاولة كتالونيا الفاشلة للانفصال عن إسبانيا ونهج مدريد تجاه المنطقة قد أصبح قضية حاسمة ومحورية قبل الانتخابات التى ستجرى بعد أسبوعين، حيث أظرت استطلاعات أن ائتلافًا من أحزاب الجناح اليمينى وأحزاب وحدوية قد تستحوذ على أغلبية فى البرلمان.