رئيس هيئة المساحة: أطلس الأوقاف فخر لمصر ويعد الأكبر على مستوى العالم

كتب – إسماعيل رفعت

قال المهندس علي عبد المجيد المنوفي رئيس هيئة المساحة: إن أطلس الوقف فخر لمصر، حيث تم حصر جميع أملاك الأوقاف في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا أنه منذ عام 1924 لم يتم إخراج مثل هذا الأطلس، وذلك يساهم في تسعير الأراضي بسعر عادل كونه أكبر أطلس على مستوى العالم.

قالت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، إن أطلس الأوقاف جرى تنفيذه فى 92 مجلدا بالتنسيق بين كل من : وزارة الأوقاف، وهيئة الأوقاف المصرية، وهيئة المساحة، ووزارة الاتصالات، لتوثيق اسم الوقف ونوعه ورقم ملف حجة الملكية وسيتم تسجيل قيمة القطعة والوقفية وقيمة عائده وموعد دفع إيجاره ويجرى التحضير لذلك فى المرحلة الثانية ليتحول إلى خريطة استثمارية وتوثيقية.

وأكد الدكتور علاء الحلبى، ممثل وزارة الاتصالات بلجنة حصر ممتلكات الأوقاف، أن حصر ممتلكات الأوقاف وثق 256 ألف فدان و21 مليون متر مربع وثقتها أطلس الأوقاف فى 21 مليون ورقة تم توثيقها ضمن منظومة التوثيق وعمل الشباك الواحد.