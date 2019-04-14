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جوبا: تغيرات السودان لن تؤثر على اتفاقية السلام بالجنوب

الأحد، 14 أبريل 2019 02:21 م
جوبا: تغيرات السودان لن تؤثر على اتفاقية السلام بالجنوب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت
جوبا(أ ش أ)
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أكد مكتب رئيس جنوب السودان اليوم الأحد، أن التغيرات التى تشهدها السودان لن تؤثر على اتفاقية السلام الموقعة بين الفرقاء فى جوبا .

وقال المدير التنفيذى المكلف لدى مكتب رئيس جنوب السودان رزق دومنيك إن "الاتفاق سيصمد لأنه ملك لشعب جنوب السودان، ولن يتأثر بالتحولات الجارية فى السودان".

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية عن دومنيك قوله "لا تراودنا أى مخاوف مما يحدث فى السودان من احتجاجات شعبية، وعزل الرئيس البشير"، مضيفا أن الرئيس سلفاكير ميارديت مهتم بما يجرى فى السودان، ويتابع عن كثب تلك الأحداث.

وشدد دومنيك على أن حكومة جوبا ماضية قدما فى تطبيق اتفاقية خريطة السلام مع الخرطوم؛ وذلك وفقا للخريطة المتفق عليها من قبل الأطراف الموقعة عليها، لافتا الى أن الحكومة الانتقالية فى بلاده ستتشكل فى مواعيدها فى مايو المقبل.

 


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