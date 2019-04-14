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تقرير الصفة التشريحية يكشف حقيقة اغتصاب وقتل طفلة على يد تلميذين

الأحد، 14 أبريل 2019 02:00 ص
تقرير الصفة التشريحية يكشف حقيقة اغتصاب وقتل طفلة على يد تلميذين جثه أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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استعجلت نيابة شمال الجيزة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة طفلة قتلت على يد تلميذين بالمرحلة الإعدادية، بعدما اعتديا عليها جنسيا، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

 

وكشفت التحقيقات أن والد الطفلة "أيمن.ع"، يعمل سائقا حرر بلاغا بتغيب ابنته "أميرة" 11 سنة، أثناء عودتها من درس حفظ القرآن الكريم فى كتّاب القرية، وبدأت أجهزة الأمن فى إجراء تحريات حول تغيب الطفلة، وأثناء ذلك تم العثور على جثة طفلة بالمنطقة الجبلية بكرداسة، وتبين بعد الفحص ومطابقة المواصفات انها لذات الفتاة المبلغ بتغيبها.

 

وكشفت التحقيقات أنه تمت مشاهدة الفتاة قبل اختفائها بصحبة طالبين بالصف الأول الإعدادى وهما "مروان" 13 عام طالب إعدادى، و"إسلام" 12 عاما، وبضبطهما اعترفا باستدراجهما الطفلة من أمام منزلها بمنطقة أبو رواش إلى أحدى المنازل المهجورة واعتديا عليها جنسيا، ومن ثم هشما رأسها "بزجاجة " خشية فضح أمرهما وألقيا جثتها بمنطقة نائية.


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