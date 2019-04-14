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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم النقل والتأمين

الأحد، 14 أبريل 2019 10:21 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم النقل والتأمين بورصة قطر
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم ،الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.43% خاسرة عدد 43.56 نقطة، ليصل إلى مستوى 10215.43نقطة.
 
 
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 6.8 مليون سهم، بقيمة 106.7 مليون ريال قطرى عبر 1834 صفقة، وارتفع 15 سهما، وانخفض 23 سهما، واستقر سهمين.
 
 
وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.23%، أعقبه قطاعى التأمين والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.68%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.01%.
 

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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم العقارات والتأمين

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